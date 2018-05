Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Início das aulas entre dias 12 e 17 de setembro

Proposta do Ministério da Educação prevê ainda um terceiro período com a duração de apenas um mês e meio.

08:31

O projeto de calendário escolar para o próximo ano letivo determina o início das aulas entre os dias 12 e 17 de setembro. A proposta do Ministério da Educação prevê ainda um terceiro período com a duração de apenas um mês e meio, tal como o CM avançou esta segunda-feira.



Segundo o projeto de despacho, o 1º período começa entre 12 e 17 de setembro e termina a 14 de dezembro, o 2º período inicia a 3 de janeiro e termina a 5 de abril e o 3º período arranca a 23 de abril. Os alunos do 9º, 11º e 12º anos são os primeiros a terminar as aulas, a 5 de junho, devido aos exames nacionais. O pré-escolar e o 1º ciclo acabam a 21 de junho e os restantes a 14 de junho.