Início das aulas: Pais devem incentivar crianças a aprender

Entrar com o pé direito na escola no primeiro dia de aulas pode ajudar a "dar sorte" para o novo ano letivo que começa já esta semana para milhares de crianças e jovens. Muitos são os pais que aproveitam o caminho até à escola para as últimas recomendações. No entanto, a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos sugere que os pais encarem o novo ano letivo como um recomeço: devem ter atenção para não fazer uma repetição pela negativa, com o habitual "vê lá se agora te portas bem".

Para as crianças que vão agora pela primeira vez para a escola, Ana Vasconcelos aconselha os pais a fazer uma retrospetiva daquilo que foi a experiência das crianças na pré-primária.





Para facilitar, "as crianças podem colocar uma caixa de sapatos no chão e pôr os pés por cima, e isso obriga a que estejam com as costas direitas" exemplifica o pediatra Libério Ribeiro.



CONSELHOS PARA O CORAÇÃO

Existe alguma atividade física ideal para ser praticada nos meses de verão?

O facto de esta estação ser tradicionalmente usada para os períodos mais prolongados de férias e caracterizada por boas condições atmosféricas facilita esta adesão.



Neste contexto, entre as atividades ou modalidades desportivas a realizar no Verão, destacam-se as efetuadas ao ar livre, tanto no campo (ex.: corrida ou trail) como aquáticas.



No entanto, a escolha da atividade não deve depender da época do ano, mas ter em consideração o interesse e as preferências individuais, permitindo que se mantenha durante todo o ano.



Qualquer atividade física é ideal em qualquer estação do ano, desde que seja realizada de forma adequada e em segurança. Desta forma será possível usufruir dos múltiplos benefícios do exercício físico para a saúde.



PRIMEIROS SOCORROS

A insolação é uma situação que ocorre em consequência da exposição prolongada ao calor, mas em que os mecanismos habituais que o organismo tem para arrefecer o corpo falham, constituindo uma emergência médica.



Sinais e sintomas

Dores de cabeça intensa; A vítima sente-se muito quente, mas não consegue transpirar; Pele muito seca e quente; Temperatura corporal acima dos 40 graus; A respiração pode estar rápida e o pulso parecerá forte; A vítima fica confusa e pode perder rapidamente a consciência. Caso se verifiquem estes sinais/ sintomas, ligue imediatamente 112.



Como atuar

Leve a vítima para um local fresco, sente-a ou deite-a e dispa-a. Refresque a vítima, passando água à temperatura ambiente por todo o corpo. Verifique a temperatura, procurando que esta desça, pelo menos, para os 38 graus. Monitorize o estado da vítima até as equipas de emergência chegarem. Se a temperatura voltar a subir volte a fazer o mesmo processo de arrefecimento.



DISCURSO DIRETO

Ana Vasconcelos: Pedopsiquiatra fala sobre início das aulas

CM: Como é que os pais podem preparar as crianças para os primeiros dias de aulas?

Ana Vasconcelos – Os pais, conhecendo bem as características dos seus filhos, devem explicar-lhes que a escola é um sítio onde podem ter prazer por aprender e não devem ter muito a tónica das regras, para que a escola não pareça um grande sacrifício.



– Como é que se deve preparar as crianças para as rotinas que o regresso às aulas exige?

– Os pais devem preparar uma semana antes e devem explicar às crianças que em casa todos vão passar a ter novas rotinas, porque eles vão regressar à escola e os pais vão trabalhar.



– Em relação às crianças que têm de mudar de escola, como é que os pais devem proceder nestas situações?

– Depende do feitio das crianças e dos jovens. Há pessoas que têm imensa dificuldade em mudar, mas depois existem outras que estão ansiosas pela mudança porque detestaram a escola onde estavam. O importante é que sintam (primeiro dia de aulas) que é um recomeço.



PORMENORES

Lidar com a frustração

Nem sempre o ingresso no ensino superior é encarado pelos estudantes com entusiasmo. Muitos alunos sentem-se frustrados por não conseguir entrar no curso que queriam. Nesta situação, a pedopsiquiatra destaca o papel dos pais enquanto apoio e suporte.



"Medo" da escola

Quando as crianças demonstram receio em ir para a escola, os pais devem tentar perceber os motivos e adotar uma postura empática e de suporte.

"Se foi uma boa experiência, os pais devem explicar às crianças que a escola é a continuidade disso. Se a pré não correu tão bem, este é um bom recomeço", explica, alertando para a necessidade de desmistificar junto das crianças que a escola não é apenas "um sítio onde as pessoas têm de respeitar regras", mas sim um sítio onde "vão aprender coisas novas e os pais vão gostar que eles contem o que estão a aprender". No fim do dia, Ana Vasconcelos aconselha as famílias a partilharem um momento do dia. "Falar da experiência que as crianças tiveram fora de casa é uma boa narrativa. As crianças, ao partilhar as suas experiências, levam os pais a recordar os seus tempos de escola e as crianças gostam disso", conta Ana Vasconcelos.As mochilas estão no centro das preocupações dos médicos. O peso a mais nas mochilas das crianças e uma escolha errada das mesmas leva os clínicos a alertarem para as consequências na saúde das crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o peso das mochilas nunca deve ultrapassar 10% do peso das crianças. Portanto, "numa criança que pese 40 quilos, a mochila não deve ter mais de quatro quilos" exemplifica o médico pediatra Libério Ribeiro.Na hora de comprar as mochilas, o médico aponta algumas características a que os pais devem prestar atenção. As mochilas devem ter sempre duas alças, de preferência acolchoadas e largas, para distribuir de forma igual o peso nos ombros, e uma alça que aperte na cintura. Em alternativa, podem optar pelos trolleys, que, segundo o médico, são "uma ótima alternativa".Também há que ter em atenção para o tamanho da pega, que "deve estar à altura da cintura das crianças, para que estas não tenham de se baixar para puxar" o trolley.Em contexto de sala de aula, as crianças devem estar sentadas numa cadeira onde se possam encostar, e a coluna esteja vertical e forme com as pernas o mais aproximado a um ângulo de 90 graus.