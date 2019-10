Inquérito ao caso do 'bebé sem rosto' concluído no final da semana

O inquérito aberto pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) ao caso do bebé Rodrigo, revelado pelo, deverá estar concluído no final da semana.Na mira das autoridades está o facto da clínica Ecosado, em Setúbal, aceitar utentes encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), sem que esta tenha qualquer convenção, quer com a ARSLVT, quer com o SNS. Foi nesta clínica, onde trabalhava o médico Artur Carvalho, que Marlene, a mãe do bebé Rodrigo, realizou várias ecografias.As autoridades de Saúde tentam perceber de que forma era efetuado o pagamento e cobrado o montante ao Estado, dado que não existia acordo entre a clínica e o SNS."Há aqui indícios de irregularidades que têm de ser esclarecidos. Iremos ter um esclarecimento cabal da situação dentro em breve, nos próximos dias, de como foi feito o pagamento", confirmou esta terça-feira Luís Pisco, presidente da ARSLVT.Questionado sobre o caso de Rodrigo, o novo secretário de Estado da Saúde, António Sales, reconheceu que "pode haver algumas disfuncionalidades no processo" que levava a Ecosado a realizar ecografias. E admitiu: "tem de se reforçar a fiscalização", nomeadamente a Entidade Reguladora da Saúde."Espero que os resultados [do inquérito] sejam conhecidos muito rapidamente. Não podemos ficar com dúvidas sobre o controlo da qualidade que tem de ser feito pela Entidade Reguladora da Saúde ou as Administrações Regionais de Saúde (...) se existirem clínicas que, à margem de potenciais convenções que existam com clínicas maiores, as pessoas estejam lá a fazer os exames sem o Estado saber", afirmou esta terça-feira Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos.Rodrigo continua internado no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Os pais, Marlene e David, estão com ele noite e dia. O prognóstico é reservado.Marlene e David já receberam a visita da assessoria jurídica da ARSLVT, mas ainda não foram chamados a depor acerca da queixa que apresentaram no Ministério Público e na Ordem dos Médicos. A família espera que seja feita justiça. Rodrigo nasceu a 7 de outubro, sem nariz, olhos e parte do crânio.