A Administração Regional de Saúde do Alentejo abriu um processo de inquérito interno para apurar o que se passou com 60 doses de vacinas que terão sobrado e, por isso, foram administradas contra o critério estabelecido pelo plano nacional de vacinação.O caso aconteceu a 15 de janeiro, quando se iniciou a imunização dos profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central.Utilização indevida das vacinas é um crime cuja moldura penal pode chegar aos oito anos de prisão.