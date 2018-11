Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito por nudez em praxes de Coimbra

Caso foi denunciado junto da associação de estudantes.

Por M.F. | 01:30

A Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) abriu um inquérito por denúncias de abusos em praxes académicas, que terão ocorrido durante a semana de receção ao caloiro.



O caso foi denunciado junto da associação de estudantes, através de cartas anónimas, uma das quais subscrita por seis estudantes, em que as alunas relatam a forma como 60 caloiros foram tratados na discoteca onde se realizou a denominada Missa do Caloiro, falando em "humilhação, álcool e nudez".



Rui Antunes, presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra, já ordenou "a abertura de um inquérito para analisar as denúncias".