INEM, DGS e Instituto Ricardo Jorge unem-se em projeto europeu para melhorar resposta a futuras pandemias

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) uniram-se num projeto europeu, que recebeu o nome de PANDEM-2, com o objetivo de preparar "processos e sistemas de informação", de modo a melhorar a resposta da UE a possíveis futuras pandemias.O projeto tem início este mês e procurará ter soluções melhoradas e formar formar gestores pandémicos a escala nacional e europeia para responder a pandemias.O planeamento e gestão de recursos esseciais - camas de internamento, EPI e vacinas - são outras das questões que serão estudadas e melhoradas"O papel do INSA e da DGS no projeto será principalmente na área dos sistemas de vigilância, do desenho da resposta pandémica e da formação e disseminação das soluções desenvolvidas. Caberá ao INEM participar nas diversas fases deste projeto, nomeadamente no planeamento, implementação, simulação e treino de algumas das ferramentas desenvolvidas, contribuindo desta forma para a otimização da preparação e resposta a eventos pandémicos futuros", explica um comunicado da DGS sobre o assunto.O projeto é liderado pela Universidade Nacional da Irlanda (Galway) e reúne "líderes europeus das áreas da saúde, segurança, defesa, microbiologia, comunicação, tecnologias da informação e gestão de emergência".No comunicado enviado às redações pela DGS, explica-se que "apesar da resposta robusta" à pandemia por parte da União Europeia, há espaço para melhorias.O PANDEM-2 durará dois anos, terá um financiamento total de 9.75 milhões de euros, e a sua importância traduz-se no facto de haver cada vez mais mobilidade de pessoas no mundo potenciando a disseminação mais rápida de qualquer vírus.