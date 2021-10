INSA lidera estudo europeu para avaliar impacto da pandemia no estado nutricional infantil

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) vai liderar um estudo europeu para avaliar o impacto da pandemia covid-19 no estado nutricional e no estilo de vida de crianças em idade escolar, anunciou hoje a instituição.

A iniciativa visa conhecer e compreender o impacto da pandemia nas rotinas diárias, bem-estar, hábitos e comportamentos alimentares, atividade física, variáveis socioeconómicas e perceção do estado nutricional de crianças em idade escolar (6 aos 10 anos), no continente europeu.

O anúncio foi feito na primeira "Conferência do Centro Colaborativo da Organização Mundial de Saúde em Nutrição e Obesidade Infantil", que está a decorrer no INSA, em Lisboa, após a apresentação dos resultados da 5.ª ronda do estudo COSI Portugal, que aponta uma redução de 8,2 pontos percentuais na prevalência de excesso de peso em crianças dos seis aos oito anos em Portugal entre 2008 e 2019.