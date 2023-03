Insegurança e droga no Bairro dos Músicos no Porto

“Furtos constantes, entrada nos jardins das moradias e pessoas dentro dos carros a consumir droga. Isto deixa-nos extremamente inseguros”. O cenário descrito por Miguel Vareta sobre o que se passa no Bairro dos Músicos, no Porto, é o mesmo indicado por Ana Campos, outra moradora: “Nos jardins há seringas ensanguentadas e dejetos humanos; é um panorama degradante”. Aquela é uma zona de passagem para consumidores de drogas que se deslocam entre a Boavista e os bairros da Pasteleira Nova e de Pinheiro Torres.Entretanto, na sequência de um pedido de audiência em nome da Associação de Moradores do Bairro Marechal Gomes da Costa, Associação de Moradores do Bairro das Condominhas, grupo de moradores Jardim Fluvial sem drogas e Associação de moradores do Bairro dos Músicos, a secretária de Estado da Administração Interna agendou uma reunião para o próximo dia 10.