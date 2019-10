Insetos para alimentação proibidos em Portugal

Há produtores portugueses a apostar em insetos, como grilos, gafanhotos e tenebriões, para alimentação humana e animal.Isto embora seja proibido comercializar e comer insetos em Portugal, por força de um regulamento europeu de 2015. Apenas os países que já produziam insetos antes da publicação do regulamento podem continuar a fazê-lo."Há uma Europa que permite a produção e consumo e outra que não permite", disse à Lusa Rui Nunes, da Portugal Insect - Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos, que espera que a situação seja desbloqueada no próximo ano a nível europeu ou nacional.Finlândia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica e Áustria são os únicos países que podem comercializar.Os insetos são consumidos atualmente por duas mil milhões de pessoas no Mundo e considerados pelas Nações Unidas uma alternativa à produção de carne, com vantagens para saúde e ambiente.