Insónias estão associadas a problemas cardiovasculares

A população que se debate com o sono tem maior probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares, diz um estudo publicado no jornal Circulation.

Numa colaboração que envolveu cientistas britânicos e suecos, descobriu-se que pessoas geneticamente predispostas a ter insónias têm um maior risco de sofrer de insuficiência cardíaca, AVC's e doença arterial coronária.

Os investigadores garantem que a falta de sono está associada a problemas de coração e um estudo realizado comprova que os problemas cardiovasculares são mais frequentes em pessoas que sofrem de insónias.

A investigação, levada a cabo pelo UK Biobank, revela que existem cerca de 250 variações genéticas que podem ter influência na gestão dos sonos.

O fator determinante é a maneira como são herdadas as variantes genéticas relacionadas com o distúrbio do sono. Se um indivíduo possui essas características, é irrelevante o ambiente envolvente. Ou seja, o exercício físico, o sítio onde vive, a saúde e outros fatores em nada alteram estas particularidades genéticas.

Contudo, Michael Holmes, professor da Universidade de Oxford, perito em desvendar o risco de doenças através da genética, adiantou que a composição dos genes pode estar associada a estas doenças mas não é apontada como uma causa.

O papel da falta de sono enquanto causa dos problemas cardiovasculares é ainda incerto embora haja uma clara relação entre os dois.