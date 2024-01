Inspeção abre processo a caso de idosa que passou três dias num cadeirão nas urgências

u A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um processo ao caso, noticiado pelo Correio da Manhã a 25 de janeiro, da mulher de 87 anos que passou três dias num cadeirão das urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



“Na sequência das notícias publicadas em órgãos de comunicação social sobre a situação de uma idosa que terá ficado três dias num cadeirão no serviço de urgência do HBA, informa-se que, por despacho do inspetor-geral, de 26 de janeiro, foi aberto um processo de esclarecimento à qualidade dos serviços prestados a esta utente, na perspetiva da sua prontidão”, afirma a IGAS.









