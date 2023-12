A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já tem toda a documentação sobre o processo das gémeas luso-brasileiras que receberam o medicamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria. O então diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro, é apontado como a pessoa-chave para esclarecer as suspeitas de alegado favorecimento no tratamento dessas crianças.









