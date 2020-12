O tempo que separou o primeiro caso diagnosticado de legionella e a primeira ida das delegações de saúde às empresas e centros comerciais terá dado oportunidade às entidades privadas de limparem as respetivas torres de refrigeração antes da inspeção à origem do surto que infetou 88 pessoas, causando 11 mortes, nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.