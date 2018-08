Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetora-chefe da PJ portuguesa no combate ao crime organizado transnacional

Belisa Catarino nomeada coordenadora-adjunta da área policial do Programa de Assistência Europa Latino-Americana.

Por Lusa | 09:45

A inspetora-chefe da Polícia Judiciária Belisa Catarino foi nomeada para coordenadora-adjunta da área policial do Programa de Assistência Europa Latino-Americana contra o Crime Organizado Transnacional (EL PAcCTO).



A nomeação de Belisa Catarino é esta terça-feira publicada em Diário da República, estando previsto iniciar funções no Programa a 03 de setembro, em Madrid, e durante cinco anos.



Belisa Catarino ocupou funções de oficial de ligação no Maritime Operations and Analisys Centre (MAOC), uma agência internacional com sede em Lisboa que coordena o combate ao tráfico de droga em sete países europeus.



Segundo informações do Ministério da Justiça, aguarda-se que a Procuradoria-geral da República nomeie um magistrado do Ministério Público para preencher o cargo de coordenador-adjunto na área do sistema de justiça que será coordenado pelo espanhol António Roma Valdés.



O magistrado português deverá iniciar funções no El PACcto a partir de outubro, em Madrid e durante cinco anos.



O El PACcto é um programa de cooperação europeia regional resultante de iniciativa dos países europeus e latino-americanos e tem como enfoque o combate ao crime transnacional organizado, através de ações de assistência técnica, troca de experiências e partilha de boas práticas.



Portugal, Espanha, França e Itália são os países europeus envolvidos no Programa, financiado pela União Europeia.