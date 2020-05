Instalações de lar em Matosinhos com 87 casos de coronavírus vão ser desinfetadas

As instalações do Lar do Comércio, em Matosinhos, que regista 87 utentes infetados e 17 mortes por Covid-19, vão ser alvo de uma desinfeção durante os próximos dias.A decisão surgiu depois de uma reunião com a autarquia de Matosinhos onde a direção do lar se comprometeu a desenvolver um plano de atuação para separar os utentes infetados dos não infetados.Todo o processo, realizado em articulação com as autoridades locais, será feito por fases, não sendo para isso necessário que os doentes sejam retirados das instalações.Aofonte do Lar do Comércio confirmou ainda que todos os utentes e funcionários vão ser testados ou retestados para o novo coronavírus antes de regressarem às instalações já desinfetadas para evitar novos contágios.

