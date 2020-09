Instituição da Ericeira conta vinte infetados com Covid-19

Treze utentes e sete funcionários de um lar que pertence à Santa Casa da Misericórdia da Ericeira, em Mafra, foram diagnosticados com Covid-19. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo esclareceu que casos positivos e contactos de alto risco “estão em isolamento”.Os utentes foram divididos por pisos dentro do lar e as instalações foram desinfetadas. Desde segunda-feira foram testadas 149 pessoas relacionadas com o surto.Mafra registou, desde o início da pandemia, 593 casos de Covid-19: 17 pessoas morreram.