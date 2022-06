Instituições podem abrir mais vagas nas licenciaturas que formam novos docentes

As instituições de ensino superior podem este ano aumentar as vagas de acesso às licenciaturas em Educação Básica, destinada a formar novos professores, segundo despacho do Ministério do Ensino Superior, publicado esta quinta-feira em Diário da República.

No concurso nacional de acesso ao ensino superior para o próximo ano letivo (2022-2023), as instituições podem aumentar o "número de vagas na área da formação de professores nos cursos com procura relevante e que correspondam a perfis docentes escassos", lê-se no despacho que determina as orientações para a fixação de vagas.

A ideia é estimular o aumento de vagas nas licenciaturas em Educação Básica, "atendendo à necessidade premente de formação de professores", refere o documento assinado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.