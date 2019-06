Instituto de Medicina Legal 'a arder' com mais de 25 milhões de euros por recuperar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) tem por recuperar mais de 25 milhões de euros. O balanço mostra que há valores em dívida que remontam a 1996. A maior fatia concentra-se no ano passado, com entidades a deixarem por pagar ao instituto serviços num total de 3,8 milhões.Ao, fonte do Ministério da Justiça, que tutela o INMLCF, explica que "os clientes do Instituto sã... < br />