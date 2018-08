Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instituto do sangue falha nas cobranças

Situação prejudica “investimentos necessários” na área.

Por Cláudia Machado | 09:05

O Tribunal de Contas (TdC) detetou "eventuais infrações financeiras" no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), através de uma auditoria às contas até 2016. No documento, revelado ontem, os juízes reportam que o IPST não dispõe "dos procedimentos de controlo adequados" das dívidas e os pagamentos ocorrem "com um atraso significativo, em média, de mais de dois anos".



O TdC alerta que "a não recuperação da dívida vencida nas referidas proporções prejudica os recursos financeiros disponíveis para a realização dos investimentos necessários na área do sangue e da transplantação".

No final de 2016, as dívidas ao IPST ascenderam a 83,3 milhões de euros - mais de 77 milhões de entidades do setor público.