Instituto Politécnico de Castelo Branco tem 800 alunos internacionais

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) tem confirmados 202 novos estudantes internacionais, após o encerramento do período de matrículas, o que eleva o total para cerca de 800 alunos, anunciou esta quinta-feira a instituição.

"Todas as vagas disponibilizadas neste contingente foram preenchidas, num total de 280 colocados, tendo 202 realizado a inscrição dentro dos prazos regulamentares das duas fases de acesso", refere, em comunicado enviado à agência Lusa, o IPCB.

Adianta ainda que estes 202 novos estudantes internacionais "estão confirmados como alunos efetivos" dos cursos de licenciatura do IPCB no próximo ano letivo e juntam-se "aos cerca de 600 que os antecederam e continuam a estudar na instituição".

Segundo o IPCB, o número efetivo de alunos estrangeiros seriados neste ciclo de estudo pode vir a subir, dado ainda estarem a decorrer as provas específicas de alguns dos candidatos.

"A estes novos estudantes internacionais ainda haverá que somar os colocados matriculados em mestrados e cursos técnicos superiores profissionais, cujas candidaturas estão a decorrer e se prolongam até 3 de setembro", lê-se na nota.

Citado no documento, o presidente do IPCB, António Fernandes, refere que "os resultados obtidos estão alinhados com a estratégia de internacionalização da instituição ao nível da captação de estudantes".

Este responsável sublinha ainda "o interesse destes novos alunos" em procurarem o Politécnico de Castelo Branco, mesmo no atual contexto de pandemia covid-19, o que considera ser "revelador da imagem externa do IPCB".

Nas duas fases de colocações destacaram-se os alunos de nacionalidade cabo-verdiana, angolana e brasileira.

Acrescem alguns estudantes provenientes de São Tomé e Príncipe, Síria e Venezuela.

"Já Moçambique e Timor, tal como aconteceu em anos anteriores, poderão ver ingressar no Politécnico de Castelo Branco alguns dos seus cidadãos através dos regimes especiais de acesso ao ensino superior", conclui.