Instituto Português da Qualidade dá licenças a empresa de quem já foi da casa

São 146 empresas e lutam contra uma sentença de morte que poderá arrastar 1.300 trabalhadores para o desemprego e ainda paralisar os táxis e os camiões em Portugal. Já há queixas-crime e providências cautelares nos tribunais contra o Instituto Português da Qualidade (IPQ). Os lesados são empresas ligadas à instalação, reparação e inspeção legal de taxímetros e tacógrafos.

Em causa está um despacho do presidente do IPQ, que entrou em vigor no passado dia 1 de abril, e que retirou a qualificação delegada a 146 empresas que até aqui faziam a instalação, reparação e verificação legal, a chamada verificação metrológica, de taxímetros e tacógrafos.