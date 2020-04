Instituto Português do Desporto e da Juventude disponibiliza treinos online

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) disponibiliza na sua página na internet - ipdj.gov.pt - dezenas de vídeos com recomendações e planos de treino, de forma a promover a atividade física da população numa altura de isolamento social e restrições à circulação na via pública. Apesar dos exercícios serem adaptados a cada uma das faixas etárias e objetivos dos ‘atletas’, há uma característica que têm em comum: todos os conteúdos foram criados especialmente para serem executados em casa.

Estrelas do desporto como as medalhadas Telma Monteiro, judoca, e Dulce Félix, atleta de fundo e corta-mato, e o primeiro tenista português a vencer uma prova do ATP World Tour, João Sousa, são algumas das caras conhecidas que dão dicas e exemplificam alguns dos exercícios. Mas também a PSP se quis associar a este movimento em prol da atividade física, partilhando dicas nas redes sociais e alguns tutoriais com agentes "que são, igualmente, atletas e entusiastas do desporto".

Há vídeos para "brincar em família", envolvendo as crianças, para aumentar a força, resistência e flexibilidade e até várias propostas de planos de treino que mostram que "ser ativo é para todos", abrangendo a população com mais de 65 anos.

No site do IPDJ há ainda várias brochuras dirigidas a faixas etárias específicas - 0 aos 5 anos; dos 6 aos 17; dos 18 aos 64 e ainda para pessoas a partir dos 65 anos - com recomendações e exercícios, acompanhadas por fotografias que exemplificam os vários movimentos.



Mais medicamentos

O Infarmed solicitou à indústria farmacêutica um reforço da produção em 20% de medicamentos mais utilizados no contexto da pandemia e de dois especificamente, sem indicação terapêutica para a Covid-19, mas a ser usados nos doentes mais graves. Os medicamentos em causa são a hidroxicloroquina e a conjugação de dois antirretrovirais, Lopinavir e o Ritonavir.

Pressões ilegítimas

O Sindicato dos Enfermeiros denunciou que há queixas, em todo o país, sobre "pressões ilegítimas" sobre estes profissionais para não apresentarem o formulário da Segurança Social para apoio a filhos menores de 12 anos e comparecerem ao trabalho. O Sindicato dos Enfermeiros já apresentou queixa junto da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

IUC para usados

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (Anecra) enviou uma carta ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na qual reiterou o pedido de suspensão do pagamento do IUC pelos operadores de comércio de usados. Para a Anecra, faz pouco sentido que as empresas tenham de continuar a pagar imposto por viaturas que estão em stock.

Detido em Braga

A PSP de Braga revelou esta sexta-feira que deteve um homem de 48 anos que violou a quarentena profilática. Em comunicado, a PSP refere que recebeu a denúncia que o agora detido se ausentou do centro de alojamento aonde deveria ter regressando no dia seguinte. O homem terá de comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga depois de notificado para o efeito.

Queixas dos alunos

A "incógnita" sobre o processo de avaliação, falta de equipamentos, excesso de trabalhos e propinas são algumas das mais de 200 queixas e preocupações que os estudantes do Ensino Superior têm partilhado na plataforma Quarentena Académica. O projeto surgiu com o propósito de ajudar a esclarecer dúvidas e queixas dos estudantes do Ensino Superior.