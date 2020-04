Instituto Ricardo Jorge quer sequenciar mil genomas do coronavírus para identificar cadeias de transmissão

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) pretende sequenciar mil genomas da covid-19 para identificar e monitorizar as cadeias de transmissão e encontrar novas introduções do vírus em Portugal, anunciou esta terça-feira a instituição.

O projeto de âmbito nacional conta com a colaboração de uma rede de cerca de 20 hospitais de Portugal continental e regiões autónomas da Madeira e Açores, explica o INSA em comunicado.

O "estudo da diversidade genética do novo coronavírus em Portugal" é coordenado pelo investigador do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA, João Paulo Gomes.