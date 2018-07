Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Insucesso escolar caiu para metade em cinco anos

Em 2013 foram 10,4% os alunos que não transitaram de ano: em 2017 foram 5,5%.

Por Edgar Nascimento e João Saramago | 09:49

O insucesso escolar caiu para metade no ensino básico, entre 2013 e 2017, passando de uma taxa de retenção e desistência de 10,4% em 2013, para 5,5% em 2017, revela o relatório anual ‘Estatísticas da Educação’.



A maior redução ocorreu entre os alunos dos 5º e 6º ano, onde o insucesso escolar baixou de 12,5% para 5,8%. No 7º, 8º e 9º ano, a variação foi de 15,9% de alunos que não transitaram de ano, em 2013, para 8,5% em 2017. Por sua vez, nos quatro primeiros anos do ensino básico, o insucesso escolar passou de 4,9% para 3%.



No secundário, os dados da Direção-Geral de Estatística de Educação e Ciência indicam que, além da redução do insucesso escolar, verificou-se um acréscimo de alunos inscritos. No 12º ano, as retenções e desistências baixaram de 34,5% em 2013 para 26,2% em 2017. Mesmo assim, um em cada quatro alunos não acabou o último ano do ensino secundário.



Um maior sucesso no 12º ano levou a um maior número de alunos no superior. No último ano letivo frequentaram cursos universitários ou do politécnico 36 1943 alunos, mais 3750 face a 2016. Nos alunos inscritos em programas de formação, verificou-se também uma subida.



Entretanto, na contestação que opõe o Governo aos professores, a plataforma de sindicatos entregou, ontem, uma carta aberta no Ministério da Educação para serem retomadas as negociações que permitam contar na íntegra o tempo que os professores tiveram a carreira congelada. Para o Sindicato de Todos os Professores, o dia foi de luto, com a colocação de uma coroa de flores à porta do ministério. O dirigente, André Pestana, reafirmou que a greve às avaliações é para prosseguir até o final do mês.