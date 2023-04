É mais uma ferramenta de auxílio à decisão dos médicos do Serviço de Urgência do Hospital de S. João, no Porto. O software, baseado em inteligência artificial, analisa as radiografias ao tórax e ao esqueleto.



“Identifica lesões padronizadas e assinala na imagem os sítios onde entende que há lesão, com elevado grau de certeza ou com alguma dúvida.









Ver comentários