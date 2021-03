Intensivos no Hospital de Viseu com mais internados com Covid-19 do que enfermarias

No Hospital de Viseu estão mais pessoas internadas com Covid-19 na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do que nas Enfermarias. De acordo com aquela unidade hospitalar, esta segunda-feira estavam internados na UCI 13 doentes, enquanto nas Enfermarias tinham cuidados hospitalares um total de 11 pessoas. Um dos pacientes que estão internados na Enfermaria é Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu.



O autarca acusou positivo para a doença na quinta-feira passada, na altura com sintomas ligeiros. Durante o fim de semana a situação clínica de Almeida Henriques agudizou-se e decidiu recorrer ao hospital. O corpo clínico achou por bem interná-lo por "precaução" e esta segunda-feira estava em situação clínica considerada "estável".

