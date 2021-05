Internados no Centro Hospital do Vale do Sousa voltam a ter visitas

Os doentes internados no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa – Hospital de Penafiel e Hospital de Amarante - vão voltar a ter visitas, a partir da próxima segunda-feira, ainda que de forma limitada.



O Centro Hospitalar explica que, apesar de conscientes das restrições decorrente da Covid-19, percebem também a importância das visitas "em termos da humanização de cuidados". Nesse sentido, vai ser permitida a visita diária de uma pessoa por doente, durante meia hora, entre as 14h00 e as 20h00.





Segundo nota do hospital, a visita deverá "ser, preferencialmente, realizada sempre pela pessoa referenciada pelo doente e devem cumprir-se todas as regras de higiene, proteção e distanciamento social e em cada enfermaria só deve estar uma visita de cada vez"."Esta situação poderá significar alguma necessidade de espera, pois haverá enfermarias com mais de um doente", revela o Centro Hospitalar.Em função da evolução da pandemia, estas regras vão ser acompanhadas de modo dinâmico ao longo dos próximos tempos e podem sofrer as alterações que se mostrem necessárias, bem como permitir alargamento das regras se tal se mostrar viável.A nota explica ainda que os visitantes não devem interagir com os outros doentes ou visitantes e devem usar máscara e seguir todas as indicações dos serviços.