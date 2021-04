Nos Cuidados Intensivos há agora 118 pessoas (menos uma), quando o valor máximo chegou a passar os 900 também no início de fevereiro.



Portugal registava esta terça-feira 459 doentes internados com Covid-19, menos 20 do que na véspera e o valor mais baixo desde setembro, depois de no início de fevereiro ter chegado a ter mais de 6400 pessoas hospitalizadas com o novo coronavírus.Nos Cuidados Intensivos há agora 118 pessoas (menos uma), quando o valor máximo chegou a passar os 900 também no início de fevereiro.

Terça-feira registaram-se ainda 408 novas infeções, valor que se enquadra na média de casos das últimas semanas. A região Norte foi a que somou mais novos casos (153), situação que já se tinha verificado na segunda-feira e no sábado.



Lisboa e Vale do Tejo somou esta terça-feira 137 casos, seguindo-se o Centro (48), Alentejo e Açores (ambos com 24), Algarve (13) e Madeira (9). Foram ainda reportadas mais cinco mortes – três na região de Lisboa, uma na região Centro e outra na região Norte.





As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 746 pessoas, atingindo-se assim um total de 785 809 desde março de 2020. Já os casos ativos totalizam agora 25 441, menos 343 do que na segunda-feira.





O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde também sofreu uma redução de 217, havendo agora um total de 18 013.



Do total de vítimas mortais, 8890 eram homens e 8033 mulheres.