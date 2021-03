Desde 14 de outubro que o número de doentes internados nos hospitais com Covid-19 não era inferior a 1000. Na sexta-feira estavam hospitalizados 980 doentes com Covid-19 (253 em Cuidados Intensivos). Recorde-se que a 31 de janeiro permanece como o dia com mais internados com Covid desde março do ano passado - 6869.









De acordo com o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde, foram diagnosticados na sexta-feira 564 novos casos e verificaram-se 19 óbitos. O número de casos ativos (40 788) está a descer há 41 dias consecutivos e é o registo mais baixo desde 20 de outubro.

Apesar de os dados das últimas semanas serem mais animadores, Portugal continua a ser um dos países no Mundo com mais alta taxa de casos e óbitos por milhão de habitantes desde o início da pandemia. No caso da mortalidade, o País ocupa o 12º lugar, com 1638 óbitos por milhão. Com pior desempenho que Portugal estão Gibraltar, São Marino, República Checa, Bélgica, Eslovénia, Reino Unido, Montenegro, Hungria, Itália, Bósnia Herzegovina e EUA. Já nos casos, Portugal é o 10º país com mais infetados por milhão: 79 965, numa lista liderada por Andorra. Em termos absolutos, quer na tabela de casos acumulados (813 716) quer de óbitos (16 669), Portugal ocupa a 26ª posição a nível mundial.