Internados por Covid-19 voltam a baixar no País no dia do fim do Estado de Emergência

No dia em que o estado de emergência chegou ao fim, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou uma descida substancial nos internamentos, com menos 22 pessoas hospitalizadas (302 no total) e 84 camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos. Há mais de um ano que não havia tão poucos internados.Com 454 novos casos de infeção registados ontem – a maioria em Lisboa e Vale do Tejo (162) e no Norte (161) – há ainda a contabilizar mais duas mortes por Covid-19, uma no Centro, outra no Algarve.No período de 24 horas, recuperaram da infeção por SARS-CoV-2 mais 639 pessoas e há 23 494 casos de Covid-19 ativos no País. No que toca aos dados sobre incidência e índice de transmissibilidade, o boletim da DGS indica que a incidência está nos 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes ao nível nacional. Mas se forem apenas contabilizados os casos em Portugal continental, este valor desce para os 64,3 casos por 100 mil habitantes.