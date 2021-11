Internamentos de crianças por tuberculose, pneumonia e meningite voltam ao Dona Estefânia

O Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, voltou a ter crianças internadas com tuberculose e pneumonias graves, meningites e infetadas como o vírus sincicial respiratório (VSR) que afeta bebés e crianças, alertou esta sexta-feira a infeciologista Maria João Brito.

"Tenho crianças com meningite, tenho crianças com tuberculose, tenho crianças com VSR, tenho crianças com doença pneumocócica grave e tenho doentes internados com covid (...) e estamos ainda numa altura em que não está muito frio", disse à agência Lusa Maria João Brito, responsável pela Unidade de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Após um período muito conturbado com internamentos de crianças e jovens com covid-19, o número de novos casos e de internamentos provocados pelo SARS-CoV-2 começou a "baixar bastante" a partir de agosto.