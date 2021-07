Internamentos por Covid-19 continuam a subir em Portugal

O número de mortos associados à Covid-19 voltou este domingo a cair abaixo dos dois dígitos, com os oito óbitos registados, valor que representa menos de metade da média registada nos três dias anteriores, que atingiu os 17. Recorde-se que foram anunciados 16 mortos na quinta e na sexta-feira, e 20 no sábado, valor que já não se verificava desde março.Para Rui Nogueira, médico de família, a anormalidade está nos números de mortos dos dias anteriores. "Foi uma surpresa termos 20 óbitos num só dia, na fase em que estamos da pandemia, mas hoje [domingo] já se verifica uma redução", afirmou o clínico ao CM.Já o número de internamentos teve este domingo um aumento significativo de 44 doentes, o que significa uma subida de 5%, para um total de 879. Nas Unidades de Cuidados Intensivos dos hospitais há mais 12 pessoas, com o total a atingir os 193 doentes.Rui Nogueira prevê que nos próximos dias o número de hospitalizados comece a diminuir. "O número de internamentos ainda está a subir, mas acredito que seja por poucos dias, porque o índice de transmissão [R(t)] está a baixar, o que significa que em poucos dias teremos números mais baixos."Já o número de novas infeções foi de 2625, valor abaixo das mais de 3 mil verificadas nos últimos dias, embora o facto de ser fim de semana possa explicar a redução no número de casos notificados. O médico Rui Nogueira nota, contudo, que se deveria "apostar mais na prevenção para evitar que haja uma subida no número de casos". Nogueira lembra que "há algumas dificuldades no rastreio de contactos". "O objetivo é contactar 90% dos contactos dos infetados em menos de 24 horas e mais de 30% não estão a ser contactados", alertou.O médico de família Rui Nogueira avisa que a situação no Algarve é preocupante, numa altura em que muitos portugueses se preparam para encher as praias locais no mês de agosto. "Há alguma assimetria no País, com muitos casos no Algarve, para além de Lisboa, o que é preocupante", afirmou ao CM. Para o antigo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar "não se pode estar tranquilo sem se estar vacinado, e no Algarve a concentração de pessoas é muito grande, e nos próximos dia será ainda mais". Este domingo foram reportados 228 casos no Algarve.Rui Nogueira defende, por isso, uma maior atenção das autoridades de saúde para a situação epidemiológica na região algarvia, numa altura do ano em que a população residente se multiplica, tal como em todos os anos, por causa do turismo."Temos de chamar mais meios para esta situação no Algarve. Estamos a passar algumas linhas vermelhas que nesta fase deviam já estar controladas", afirmou o clínico, que apontou ainda o facto de atualmente a percentagem de testes de diagnóstico positivo em todo o País se situar nos 4%, o que significa que "é preciso fazer mais testes para que esta percentagem desça".Durante o fim de semana, em vários países, houve vários protestos contra as medidas restritivas devido à pandemia. Em França, milhares concentraram-se em Paris, contestando a imposição do certificado de vacinação.O número de doentes em Cuidados Intensivos está nos 193, valor que já não se registava desde março. O Governo tem apontado 245 como a linha vermelha a evitar.Lisboa e Vale do Tejo liderou este domingo o número de casos, com 1042, seguido da região Norte, com 1019, e da região do Algarve, que somou 228 novas infeções.