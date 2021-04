Internamentos por Covid-19 em Portugal caem 48% num mês

O número de pessoas internadas nos hospitais com Covid-19 caiu praticamente para metade (48 por cento) no espaço de um mês. Em 28 de março havia 623 internados, ao passo que na quarta-feira, 28 de abril, estavam em internamento 324 doentes (89 dos quais em Cuidados Intensivos), ou seja, menos 299 que há um mês.Com o índice de transmissibilidade em 1,0 em todo o País, o número de novos casos mantêm-se estável: foram 470 anteontem, dentro da média (476) dos últimos 14 dias. Registou-se um óbito e foram dadas como recuperadas 545 pessoas.A nível mundial, na última semana, Portugal ocupou o 109º lugar na incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias (66,8) e 123º nos óbitos (4,6). Desde o início da pandemia, contudo, o país está no topo da incidência de casos (20º) e de óbitos (19º) por milhão de habitantes.