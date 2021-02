Internamentos por Covid-19 voltam a baixar nos hospitais do Centro

O número de doentes internados com covid-19 em enfermaria e unidades de cuidados intensivos baixou segunda-feira nos hospitais do Centro, apesar do aumento de óbitos, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

De acordo com o relatório diário, às 23:59 de segunda-feira registavam-se 1.163 internados em enfermaria, menos 50 do que domingo, e 149 em unidades de cuidados intensivos, menos seis, dos quais 103 ventilados.

Com os estes números, as taxas de ocupação em enfermaria e cuidados intensivos ao final de segunda-feira baixaram de 88% para 85% e de 87% para 83%, respetivamente.

Os hospitais da região Centro emitiram 101 altas nas enfermarias e duas nos cuidados intensivos e registaram 43 óbitos, mais 10 do que no domingo.

No setor social, privado, militar e Estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 83 doentes com covid-19, mais um do que no domingo, e 98 doentes não covid-19, mais três.

Segundo a ARSC, as unidades de cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Leiria e de Tondela-Viseu são as que registam maior pressão, com 95% de ocupação, seguindo-se o Centro Hospitalar do Baixo Vouga com 90%, enquanto todas as outras estão abaixo dos 90%.

Ao nível das enfermarias, o Centro Hospitalar e Universitário Cova da Beira atingiu o limite (100%), seguindo-se a Unidade Local de Saúde da Guarda, com 99%, e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com 94%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.