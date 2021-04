Internamentos por Covid-19 voltam a subir em Portugal

Portugal registou um aumento dos casos ativos de Covid-19 no sábado o que não acontecia desde 31 de janeiro último. No total há 25 387 pessoas que acusaram positivo e apresentam risco de contágio, mais 43 no espaço de 24 horas. Destas, há 428 hospitalizadas, mais três face a sexta-feira. Já o número de hospitalizados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 109, ou seja, mais seis em 24 horas.



Recorde-se que a 31 de janeiro havia 181 623 pessoas infetadas, data a partir da qual os casos ativos começaram a baixar, em resultado do confinamento. O aumento do número de pessoas que não estão curadas é reflexo da subida do R(t) para um valor superior a 1, o que acontece desde 4 de abril. Um índice de risco de transmissão superior a 1 significa que cada infetado contagia pelo menos mais uma pessoa.



