Internet aproximou a igreja dos fiéis

Em dia de Páscoa, as igrejas ficaram vazias de fiéis devido ao distanciamento social e de "reclusão caseira" provocada pela pandemia de Covid-19 que afeta o país e, por isso mesmo, esta foi uma Páscoa diferente.

Abílio Raposo, pároco em Vila Nova de Santo André explicou ao CM que "é tudo muito diferente e triste, é de cortar o coração, porque nós vivemos para a comunidade e celebrar uma Missa com a igreja vazia deixa-me uma grande mágoa, ainda mais neste período da Páscoa".

A forma encontrada para chegar aos fieis foi transmitir as celebrações religiosas em direto pelo Facebook, "quando surgiu esta pandemia e foi decidido encerrar as igrejas eu pensei que as pessoas precisavam de continuar a receber a minha palavra e a forma encontrada foi a transmissão pelo meu perfil de facebook, não é a mesma coisa, mas é uma alternativa para levar a palavra do Senhor até aos fiéis" conclui Abílio Raposo.