Interposta providência cautelar para impedir festa do Avante!

Carlos Valente, fornecedor de equipamento para festivais e discotecas, decidiu interpor uma providência cautelar contra a realização da festa do PCP Avante!.De acordo com a SIC Notícias, a providência tem carácter de urgência e será avaliada pelo juiz. Caso seja aceite, o evento poderáser suspenso.A definição das orientações de segurança e das condições de realização da Festa do Avante, por causa da pandemia de covid-19, ainda não está fechada, revelou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). "As regras não estão encerradas. A DGS está a analisar o evento como aquilo que é: Um evento de massas. É uma análise de muito pormenor, que permita que o evento possa decorrer com as regras em vigor e que permitam a segurança de quem for ao evento", afirmou a diretora-geral da Saúde.