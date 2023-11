Sete estudantes detidos pela PSP em protesto pelo clima na Reitoria da Universidade de Lisboa

A PSP foi chamada a intervir esta sexta-feira na Reitoria da Universidade de Lisboa após a invasão das instalações por estudantes que participaram numa manifestação em defesa do clima.



A PSP pôs fim à invasão com a detenção de sete estudantes e a expulsão de outros das instalações, avançou ao CM fonte do movimento "Fim ao fóssil".





Os estudantes contestam o uso de combustíveis fósseis e pintaram as portas de entrada da Reitoria com frases contra as energias fósseis, como o petróleo ou o carvão.

Os estudantes apontam "ataques recorrentes desta instituição à liberdade de expressão". Na terça-feira três estudantes foram detidas na Faculdade de Psicologia por estarem numa palestra sobre a ação climática.



