Intrusos boicotam aulas pela Internet

Muitas das aulas através da internet que estavam previstas para esta sexta-feira tiveram de ser canceladas, depois de o programa informático Zoom ter sido invadido por intrusos que acederam a palavras-chave.Nos ecrãs chegaram a aparecer mensagens de cariz pornográfico. Vários encarregados de educação receberam mensagens das escolas a avisar que um grupo denominado RedLive13 tinha entrado no sistema e feito "todo o tipo de disparates", impedindo as aulas online, nas quais estão ligados em sincronia com o professor.O Centro Nacional de Cibersegurança garante que não houve falha de sistema ou informação roubada e deixa entender que houve partilha das palavras-chave por participantes nas aulas.A Fenprof está a coligir informação para apresentar queixa na Procuradoria Geral da República.O Ministério da Educação fez recomendações de segurança, como não partilhar informação com a sua localização, nem dados pessoais como a morada, contactos e fotos.Em algumas plataformas é possível ‘trancar a porta’, impedindo o acesso de estranhos a sessões que já começaram, mesmo que tenham a palavra-passe.