Inundação em Espinho destrói instalações de escritório de arquitetura e projetos de obras emblemáticas da cidade

Uma inundação, provocada por uma rutura numa conduta principal, no centro de Espinho, destruiu, parcialmente, as instalações do gabinete de arquitetura de Nuno Lacerda.Além do equipamento informático e de mobiliário, ficaram perdidas vários projetos originais e maquetes de obras emblemáticas na cidade e de vários projetos nacionais e internacionais.A inundação ocorreu, na passada segunda-feira, quando Nuno Lacerda, que também é vereador autárquico, participava de uma reunião de câmara.A autarquia reconhece a inundação provocada pela rutura. "Tratou-se de uma rutura na conduta velha que foi rapidamente substituída por uma nova. Nesta, como em qualquer situação similar, será acionado o seguro para cobrir os prejuízos provocados", disse, ao Correio da Manhã, fonte oficial da Câmara de Espinho.A PSP foi chamada para tomar conta da ocorrência. Os prejuízos ainda não estão calculados mas podem ascender a dezenas de milhares de euros.