Inundações afetam concelhos de Guarda e Manteigas

Os concelhos de Guarda e de Manteigas estão a ser afetados por inudações, no seguimento do mau tempo que se tem feito sentir.Na Guarda, de acordo com a Corporação de Bombeiros, os danos foram causados em casas particulares e não há feridos a registar. As condições meteorológicas exigiram a atuação, no local, dos Bombeiros da Guarda e dos Serviços Municipais da Proteção Civil.Já em Sameiro, em Manteigas, o CM apurou que a zona afetada pelas inundações é a mesma da semana passada. Há relatos que dão conta de três casas danificadas bem como de um veículo que se encontrava estacionado, sem passageiros no interior.A Estrada Nacional 232 chegou a ter o acesso cortado durante a tarde desta quarta-feira.