Carros submersos, ruas e lojas alagadas e prejuízos a rondar um milhão de euros para dezenas de comerciantes. É este o resultado da chuva intensa que caiu desde domingo à noite na região do Algarve, com especial incidência em Faro.



Segundo o Correio da Manhã apurou, foram registadas 187 ocorrências em toda a região, entre as 18h00 de domingo e as 18h00 de ontem, sendo que só no concelho de Faro foram 92.









Ver comentários