Portugal começa esta segunda-feira a receber milhares de turistas do Reino Unido, depois de o Governo português ter autorizado na sexta-feira viagens não essenciais. Está prevista a chegada de 25 voos provenientes sobretudo de Londres, Manchester e Birmingham. O aeroporto de Faro será o mais concorrido, recebendo 16 voos das ilhas britânicas, segundo o site da ANA. No Aeroporto de Lisboa são esperados seis voos e no Porto três. Os passageiros têm de apresentar um teste PCR negativo realizado até 72 horas antes do voo.





Também a partir desta segunda-feira é autorizado o movimento de passageiros de cruzeiro, exceto os de países para os quais só se admite viagens essenciais. Também será necessária a apresentação de teste negativo para ir a terra.