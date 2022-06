Invasão da Ucrânia é condenável, mas "não é desculpa" para descuidar clima, diz John Kerry

John Kerry, enviado especial do Presidente norte-americano para o clima, condenou hoje as ações militares da Rússia na Ucrânia, mas sublinhou que a guerra não é desculpa para descuidar a defesa do ambiente, intervindo na Conferência dos Oceanos.

O enviado de Joe Biden fez em Lisboa "um apelo urgente" para a Rússia facilitar a distribuição de ajuda humanitária, permitir a retirada segura de mulheres e crianças e para que "retire imediatamente as suas forças da Ucrânia".

"Estamos reunindo sob os auspícios das Nações Unidas e tudo o que fazemos aqui decorre do Estado de direito. Tudo na invasão da Ucrânia pela Rússia de forma não provocada e injustificável é uma violação desse Estado de direito", condenou John Kerry.