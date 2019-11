A paralisia cerebral afeta 22 mil pessoas em Portugal. Conheça alguns casos de sucesso

Em Portugal existem cerca 22 mil casos de paralisia cerebral. Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% da população vive com essa condição.

Neste Investigação CM, vamos conhecer de perto a realidade de quem vive com esta diferença mas que apesar das dificuldades nunca baixou os braços e se tornou numa história de sucesso.

Nuno Meireles, de 42 anos, nasceu com paralisia cerebral, mas essa condição não o fez desisitor. Apesar das dificuldades conseguiu concretizar os sonhos de uma vida: aprender a ler, tirar um curso superior, casar e ter filhos. Nuno tem limitações profundas nos braços. Apreendeu a escrever com o pé. Já editou sete livros.

Nuno Meireles é casdo com Diana Soares. É um caso raríssimo de uma mulher sem qualquer tipo de limitação que se apaixona, casa e tem filhos com alguém profundamente afetado pela paralisia cerebral. Uma história de amor que venceu todas as barreiras.

Vamos a mais um caso de sucesso que alguém que tinha tudo para dar errado: Bruno Osório tem paralisia cerebral. A escola da nossa sociedade inadaptada chegou a fechar-lhe as portas. Mas Bruno e os pais resistiram e lutaram. Hoje, Bruno é engenheiro informático, fundou uma empresa de videojogos que dá emprego a oito pessoas e já vendeu um um jogo para a Playstation.

Já Inês Braga, com 32 anos, licenciada em Educação Social, continua à espera do primeiro emprego.