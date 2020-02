A reintegração na Igreja de católicos divorciados: a história do casal que vivia em pecado

Até agora, aos olhos da igreja, Rosália e Gastão viviam em pecado. A partir de agora já não. O Investigação CM foi conhecer o primeiro casal a cumprir todas as etapas do processo de reintegração. Rosália e Gastão voltaram a comungar no dia 13 de maio.





A reintegração na Igreja de católicos divorciados é feita através do denominado processo de discernimento....

