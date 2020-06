Jovens infetados com coronavírus em festa de aniversário em Palmela

Alguns participantes daquela festa estão infetados com coronavírus e são os próprios a alertar todos os que passaram por aquela vivenda, na Quinta do Anjo, em Palmela, para realizarem testes de despistagem à covid-19.



Apesar do evento festivo, em pleno estado de calamidade no País, o Delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo garante que o episódio não constitui um foco de contágio na região da Grande Lisboa....

