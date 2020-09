Sarna, feridas e teste à Covid-19 negado: Idosa de 84 anos viveu horror em lar ilegal de Oeiras

O Investigação CM falou, em exclusivo, com o irmão de Dora, a idosa que foi alvo de maus-tratos num lar em Carnaxide, Oeiras. Laureano Santos contou, na primeira pessoa, todo o sofrimento a que a irmã foi sujeita, com feridas profundas nas nádegas e com sarna.



Revelamos-lhe imagens chocantes que mostram a extensão das lesões. As imagens poderão chocar os espectadores mais sensíveis.

