Investigação criminal vigia infetados com coronavírus durante Estado de Emergência

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem estado a utilizar polícias à paisana, das equipas de investigação criminal, para vigiar doentes infetados por Covid-19 e que estão sujeitos a confinamento obrigatório.A informação consta no relatório sobre o segundo estado de emergência, que será esta quinta-feira discutido no Parlamento.O documento, que junta as atas da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, mostra que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu conta aos restantes membros do Governo, na reunião de 7 de abril, que a PSP tem feito a "verificação domiciliária do confinamento obrigatório e de situações de violência doméstica" de "forma discreta", através da "estrutura de investigação criminal". Essas equipas foram também acionadas no cumprimento da cerca sanitária em Ovar."A continuidade da linha limite do concelho com os concelhos limítrofes foi patrulhada diariamente, através de patrulhas apeadas, motorizadas, a cavalo, binómios, militares de investigação criminal e vigilância com recurso a drones", lê-se no relatório da ‘Operação Covid-19 Cerca Sanitária no Município de Ovar’.Sobre o confinamento obrigatório, as forças de segurança têm dado conta das dificuldades sentidas no acesso aos dados sobre os doentes.O relatório mostra que, no 2º estado de emergência, estavam 2614 pessoas identificadas pelas autoridades de saúde para vigilância.Destas, "constata-se que 44,5% das identificações constantes nas listagens estão incompletas, inibindo-se assim a prossecução das medidas de vigilância ativas", refere a PSP no documento. Isso mesmo é relatado também por Eduardo Cabrita nas reuniões da estrutura de missão: "Mantêm-se algumas dificuldades na comunicação das listas nominativas de pessoas sujeitas a confinamento domiciliário obrigatório", revelou o ministro aos restantes elementos, de acordo com as atas. As principais queixas foram feitas pela GNR.As listas de pessoas sujeitas a confinamento obrigatório são enviadas pela Direção-Geral da Saúde às forças de segurança.Esta terça-feira, o relatório publicado no site da AR tinha os dados de dois detidos por violação do confinamento – moradas completas – mas acabou por ser retirado.de abril foi a data de início do 2º estado de emergência, que terminou a 17 de abril. Nesse período, as restrições de circulação foram mais duras devido ao fim de semana da Páscoa. O estado de emergência foi renovado, pela terceira vez, a 18 de abril e cessa a 2 de maio.O Governo contratou 1864 profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia, indica o relatório: 76 médicos, 618 enfermeiros, 896 assistentes operacionais, 121 assistentes técnicos, 10 farmacêuticos, 113 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e 27 técnicos superiores.As encomendas de material de proteção feitas pelo Ministério da Saúde têm estado a chegar a conta-gotas.A 17 de abril, no fim do 2º de estado de emergência, das 519 mil batas compradas só 216 mil tinham sido entregues. Pior ainda no caso das luvas esterilizadas: foram pedidas 6,8 milhões e só tinham chegado 266 mil.Dos 566 mil fatos de proteção integral também só 118 mil foram entregues. E dos quase 54 milhões de máscaras tipo II encomendadas só 22,5 milhões chegaram.O secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado, defendeu na última reunião da Estrutura de Monitorização do 2º estado de emergência, a 17 de abril, que as atas daquele organismo "deviam ser reservadas e não constar como anexo do relatório do estado de emergência".Se tal fosse acolhido, o Parlamento deixaria de ter acesso a tal documento na discussão do relatório.