Investigação em Coimbra testa técnica no âmbito de tratamento do cancro do pulmão

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) testou, pela primeira vez em Portugal, uma técnica que pode ajudar a prever a resposta aos tratamentos de imunoterapia, terapêutica utilizada em doentes com cancro do pulmão.

Numa nota de imprensa, a UC explicou que a técnica, que classifica como inovadora e denominada 'Imuno-PET', "tem potencial para vir a integrar os exames de estadiamento no cancro do pulmão, permitindo identificar a terapêutica potencialmente mais adequada para cada doente".

Segundo a UC, "a utilização desta técnica permite fazer uma avaliação de corpo inteiro do doente, sinalizando as zonas que estão afetadas pelo cancro e prevendo a resposta de doentes ao tratamento de imunoterapia, uma das terapêuticas mais promissoras utilizadas em doentes com cancro de pulmão em estádio avançado".